Суд отказался освобождать из СИЗО коммерческого директора Собчак

Мосгорсуд повторно отказался освободить из СИЗО коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, который обвиняется в вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Помимо этого, суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб адвокатов бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) и журналиста Тамерлана Бигаева. Они пробудут в СИЗО до 24 июня.

Адвокаты фигурантов также сообщили, что предварительное следствие по делу завершено.

Суханов был задержан 25 октября в Москве при получении 800 тыс. от представителей «Ростеха» и доставлен в Главное следственное управление ГУ МВД по столице. Тверской суд Москвы 26 октября арестовал его. Суханов обвиняется по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере»).

Тогда же, 26 октября, задержали Романовского. Бигаева арестовали 7 ноября.

По версии следствия, они вымогали 11 млн рублей у Чемезова за удаление постов с некоторыми сведениями в Telegram-канале «Тушите свет». Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Суханов заявлял, что готов принести извинения потерпевшей стороне и признать вину в части получения 800 тыс. рублей. При этом он утверждал, что 11 млн рублей не вымогал. Романовский не признал вину.