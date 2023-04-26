Пожилой мужчина погиб в ДТП с грузовиком и иномарками на Кубани
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок и грузовика произошло на пересечении улиц Клепикова и Рубина в Усть-Лабинске Краснодарского края, сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции ГУ МВД.
По предварительным данным, автомобиль Toyota Rav 4, за рулем которого находился 57-летний мужчина, на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество двигавшемуся по главной Nissan Presage с 84-летним водителем. От удара Nissan вылетел на встречную, где въехал в «МАЗ» с прицепом «СЗАП» на буксире. Большегрузом управлял 24-летний водитель.
В результате ДТП пожилой водитель Nissan скончался на месте до приезда скорой. Его пассажир госпитализирован. Обстоятельства аварии выясняются, отмечает ИА KrasnodarMedia.
Ранее в апреле сообщалось, что в России создадут цифровую карту аварийности на дорогах. Специалисты выделят на ней самые опасные зоны вождения автомобилей и самокатов.