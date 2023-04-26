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Аналитики назвали самые надежные автомобили премиум-класса

В «Автотеке» сообщили, что самые надежные автомобили премиум-класса у Genesis и Audi
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Фото: Global Look Press/Armin Weigel
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Автомобили Genesis G70 и Audi A3 реже всего попадали в ДТП и подвергались серьезному ремонту после 80 тыс. км пробега. Об этом 26 апреля сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Автотека».

Аналитики проанализировали статистику эксплуатации каршеринговых машин премиум-класса в первом квартале этого года.

По данным экспертов, в отчетах премиальных моделей Genesis G70 и Audi A3 из каршеринга было выявлено наименьшее число проблем после 80 тыс. км пробега. Кроме того, эти модели реже других попадали в ДТП.

Второе место рейтинга поделили Mercedes-Benz GLA и CLA, Audi Q3 и BMW X1. На третьей строчке — BMW 3 Series.

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В конце марта аналитики «Автостата» сообщили, что российский рынок новых люксовых авто упал на 53% за первые два месяца текущего года.

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