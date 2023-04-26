Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине заявили о праве Киева уничтожать всё в Крыму и Донбассе
Мир
Додон не исключил вооруженного обострения в Приднестровье
Мир
В МИД РФ заявили о важности армяно-азербайджанского урегулирования
Мир
В США задумали потребовать возвращения Украины к границам 1991 года
Мир
Посольство РФ указало на ответственность Лондона за передачу снарядов с ураном
Общество
Количество уничтоженных домов при пожаре в Сосьве достигло 150
Мир
Захарова напомнила о желании войны Западом
Мир
Рогов сообщил о двух взрывах в Запорожье
Мир
США призвали НАТО самостоятельно решать вопрос о приеме Украины в альянс
Происшествия
Депутат Верховного совета Хакасии погиб в зоне СВО
Мир
Лавров призвал Лондон осознать последствия от ракет с обедненным ураном для ВСУ
Мир
Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов
Экономика
В Москве запустили новый сотовый оператор для пассажиров метрополитена

Захарова напомнила о желании войны Западом

0
Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Западу нужна война любой ценой и это подтверждают сами же официальные представители этих стран, в том числе из США. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в авторской колонке для «Известий».

«Запад воюет против России, используя украинский народ»
Депутат скупщины Черногории Милан Кнежевич — об антироссийских санкциях, интеграции в ЕС и итогах президентских выборов

«Мне вменяют, будто я «солгала» о том, что «англосаксам любой ценой нужна война, а их излюбленный метод решения собственных проблем – провокации, дезинформация и угрозы». И неужели прошедшие полтора года хоть в чём-то это опровергли? Угроза санкций — да, провокации — да, дезинформация — да. Всё это мы видели в зоне специальной военной операции, начиная с санкций и заканчивая поставками западных образцов вооружений, и, конечно, беспрецедентной информационной кампанией против нашей страны. А то, что США нужна война любой ценой подтверждают... сами представители как Госдепа, так и Белого дома», — пишет дипломат.

В статье представитель внешнеполитического ведомства также ответила на обвинения в давнем инциденте: когда она в эфире телеканала 2017 года ошиблась, говоря о фотографии Бен Ладена и талибов (движение «Талибан», организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

Полный текст читайте на сайте «Известий»:

«Ложь Госдепа — дорого и бездарно»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023