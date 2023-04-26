Захарова напомнила о желании войны Западом

Западу нужна война любой ценой и это подтверждают сами же официальные представители этих стран, в том числе из США. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в авторской колонке для «Известий».

«Мне вменяют, будто я «солгала» о том, что «англосаксам любой ценой нужна война, а их излюбленный метод решения собственных проблем – провокации, дезинформация и угрозы». И неужели прошедшие полтора года хоть в чём-то это опровергли? Угроза санкций — да, провокации — да, дезинформация — да. Всё это мы видели в зоне специальной военной операции, начиная с санкций и заканчивая поставками западных образцов вооружений, и, конечно, беспрецедентной информационной кампанией против нашей страны. А то, что США нужна война любой ценой подтверждают... сами представители как Госдепа, так и Белого дома», — пишет дипломат.

В статье представитель внешнеполитического ведомства также ответила на обвинения в давнем инциденте: когда она в эфире телеканала 2017 года ошиблась, говоря о фотографии Бен Ладена и талибов (движение «Талибан», организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

Полный текст читайте на сайте «Известий»:



«Ложь Госдепа — дорого и бездарно»