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Лавров назвал шизофренией идею о переговорах РФ и Украины после наступления ВСУ

Лавров: заявления Запада о переговорах Москвы и Киева после наступления ВСУ — шизофрения
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Фото: РИА Новости/БелТА/Максим Гучек
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник, 25 апреля, назвал шизофренией заявления западных государств о возможном начале переговоров России и Украины лишь после контрнаступления украинских вооруженных сил (ВСУ).

«Сейчас появилась вот эта смешная теория: давайте мы (страны Запада. — Ред.) сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление и потом попросим Украину, [украинского президента Владимира] Зеленского начать переговоры. <…> Мы хотим, чтобы с территории Украины не исходили угрозы нашей безопасности, а эти угрозы накапливались там долгие-долгие годы, особенно после госпереворота в феврале 2014 года», — подчеркнул он в ходе пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН.

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Ранее, 17 апреля, журнал Newsweek сослался на слитые документы Пентагона и написал, что контрнаступление ВСУ может начаться 30 апреля. Издание отметило, что «поставки и поддержка направляются на Украину в преддверии украинского наступления». Другие подробности не приводились.

В тот же день экс-полковник Дуглас Макгрегор сказал, что США подталкивают Украину начать «массивное» весеннее наступление, но у Киева нет ресурсов, чтобы переломить ситуацию. Макгрегор порекомендовал ВСУ отступить, пока не стало слишком поздно.

Накануне газета Financial Times написала, что Украина во время возможного контрнаступления столкнется со сложностями без поддержки с воздуха. Экс-командир бронетанкового батальона Великобритании Бен Барри подтвердил, что успешные примеры без превосходства в воздухе редки.

Посол России в Штатах Анатолий Антонов 13 апреля сообщил, что американские СМИ публикуют всё больше информации о якобы готовящемся контрнаступлении Киева. Он выразил уверенность в провале ВСУ, если попытка контрнаступления осуществится.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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