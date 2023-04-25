В Кремле назвали непростой работу Лаврова в Совбезе ООН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал первый день работы главы МИД РФ Сергея Лаврова в Совете Безопасности (СБ) ООН.

«Работа сейчас весьма непростая, Россия председательствует, выполняет свои функции», — заявил пресс-секретарь в разговоре с журналистами 25 апреля.

Вместе с тем Песков указал, что РФ в ходе заседаний излагает и отстаивает свою позицию, а это очень важно.

Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в заседании СБ международной организации 24 марта. В ходе встречи он призвал западное меньшинство вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества.

Вместе с тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что прошедшее заседание СБ ООН наглядно продемонстрировало, какие государства настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем.

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал выступление Лаврова. Он выразил мнение, что западные страны выдают за коллективное мнение международного сообщества точку зрения США, Евросоюза и НАТО. Однако «никто не предоставлял им этого права».