Запорожская АЭС перейдет на российские стандарты работы к 2030 году

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа 25 апреля сообщил, что работа на Запорожской АЭС (ЗАЭС) будет полностью переведена на российские стандарты к 2030 году.

«Планы по модернизации и развитию достаточно масштабные. В настоящее время идут процессы анализа, детализации и подготовки соответствующих производственных процессов к запуску. Я думаю, перевод Запорожской АЭС на российские стандарты состоится к 2030 году», — сказал он в интервью ТАСС.

Карчаа отметил, что процесс перехода на стандарты РФ на настоящий момент идет активно и последовательно. По его словам, Украина вкладывалась в развитие ЗАЭС только на словах, но не по факту, что также нужно иметь в виду.

Как подчеркнул Карчаа, переход на российские стандарты займет около семи лет еще и потому, что в атомной сфере очень много нюансов. Он объяснил, что это время уйдет на формирование особенностей производственной деятельности, корпоративности, а также на формирование нового уровня самосознания и роли для людей. Это касается не только социальных аспектов, но и регламентов, соответствующих российским стандартам.

Кроме того, Карчаа сказал, что «пока очень дорогой» для России проект. Поскольку вложений требует не только сама станция, но и город, включая людей.

«Мы же пришли не за землей — в России и так земли хватает. И не за атомной станцией — и в этом смысле у нас в государстве всё в полном порядке, нет даже намека на дефицит мощностей по атомной генерации электроэнергии. Мы пришли к людям. Пришли им помочь», — добавил Карчаа.

Ранее, 21 апреля, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность ситуацией в районе ЗАЭС из-за обстрелов, которые эксперты фиксировали почти ежедневно.

В этот же день российские военнослужащие, защищающие ЗАЭС, уничтожили более 70 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью антидроновых ружей.

8 апреля постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что шансы достичь договоренности по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции есть, но они невелики.

Тогда же Ульянов сказал, что Гросси не затягивает, а пытается «откалибровать» инициативу по безопасности на ЗАЭС для ускорения ее реализации.

5 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжает работать над параметрами создания площади зоны безопасности вокруг ЗАЭС, однако данный диалог развивается непросто. По ее словам, основным препятствием в данном вопросе является позиция киевских властей, которые не готовы взять на себя обязательства не атаковать станцию и поддержать МАГАТЭ.

Тогда же вблизи ЗАЭС упал ударный дрон польского производства ВСУ. Командир подразделения Вооруженных сил РФ, обеспечивающий безопасность станции, отметил, что, судя по расположению обломков беспилотника, целью атаки была инфраструктура ЗАЭС.

До этого, 30 марта, Карчаа сообщил, что численность сотрудников ЗАЭС до конца апреля увеличится до 4,5 тыс. человек.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.