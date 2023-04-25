В РФ возобновятся отгрузки деталей Mercedes-Benz

В ближайшие дни российская «Мерседес-Бенц рус» возобновит гарантийную поддержку клиентов. На практике это будет выглядеть так: центральный склад запасных частей «Мерседес-Бенц рус» возобновит работу в прежнем режиме, то есть центры продаж и сервисы марки начнут получать запасные части Mercedes-Benz. Об этом «Известиям» рассказал гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Компания готовится закрыть сделку по покупке российских активов немецкой компании в РФ.

«Сейчас мы рассматриваем различные сценарии ведения бизнеса по продаже автомобилей на российском рынке. Приоритет для нашей компании — поддержать лояльность и высокий уровень сервисного обслуживания клиентов», — сказала гендиректор «Мерседес-Бенц рус» Наталья Королева.

Таким образом, компания будет исполнять все обязательства, которые предусмотрены действующими сервисными сертификатами. В том числе речь идет о постгарантийном сервисном пакете для автомобилей Mercedes-Benz, которые компания официально продала в России.

Свое действие продолжит и программа «Помощь на дороге». «Известия» сделали запрос в немецкую компанию.

Стороны достигли тех договоренностей, которые позволяют выполнить обязательства по послепродажному обслуживанию, сказали «Известиям» в пресс-службе Минпромторга. Это сократит сроки гарантийного и сервисного ремонта автомобилей Mercedes-Benz для клиентов в официальных сервисных центрах.

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Не обещал вернуться: в РФ возобновляются отгрузки деталей Mercedes