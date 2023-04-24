ВСУ снова обстреляли Донецк 10 ракетами из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории Донецка. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«22:35 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в публикации.

Ранее в этот день националисты уже обстреливали город ракетами из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Кроме того, ВСУ выпустили по городу пять снарядов калибра 155 мм и три снаряда калибра 152 мм.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что с начала года в республике погибли 100 мирных жителей в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Тогда же стало известно, что при обстреле Киевского и Петровского районов Донецка погиб мирный житель. Кроме того, появилось видео с последствиями удара.

23 апреля сообщалось, что ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка 10 снарядов из РСЗО.

Украинская армия каждый день подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.