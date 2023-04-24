Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ снова обстреляли Донецк 10 ракетами из РСЗО
Мир
МИД РФ пообещал демарш в отношении США из-за невыдачи виз журналистам
Мир
Лавров поддержал идею о возможном переводе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Мир
ЦПВС сообщил о нарушениях со стороны антитеррористической коалиции в Сирии
Мир
Лавров не увидел прогресса в реализации Западом российской части зерновой сделки
Мир
Стороны конфликта в Судане договорились о прекращении огня на 72 часа
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк 10 ракетами из РСЗО
Мир
В МО РФ заявили о негативном влиянии действий Киева на зерновую сделку
Мир
Иран ввел санкции против ЕС и Великобритании за поддержку терроризма
Общество
В Москве суд приговорил серийного отравителя к 15 годам колонии
Мир
Гутерриш выразил обеспокоенность препятствиями в реализации зерновой сделки
Мир
Эксперты предсказали долгосрочную визовую войну России и США
Мир
В Париже задержали двух вернувшихся с Украины французов
Сюжет:

ВСУ снова обстреляли Донецк 10 ракетами из РСЗО

0
Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории Донецка. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«22:35 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в публикации.

Ранее в этот день националисты уже обстреливали город ракетами из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Кроме того, ВСУ выпустили по городу пять снарядов калибра 155 мм и три снаряда калибра 152 мм.

«Мы только одного ждем — когда их выбьют отсюда»
Как под непрекращающимися обстрелами живет Горловка и окрестные поселки

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что с начала года в республике погибли 100 мирных жителей в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Тогда же стало известно, что при обстреле Киевского и Петровского районов Донецка погиб мирный житель. Кроме того, появилось видео с последствиями удара.

23 апреля сообщалось, что ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка 10 снарядов из РСЗО.

Украинская армия каждый день подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023