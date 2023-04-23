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В ДНР сообщили об обстреле Донецка из РСЗО со стороны ВСУ

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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по Кировскому району Донецка 10 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в воскресенье, 23 апреля.

В сообщении в Telegram-канале представительства уточнили, что обстрел произошел в 09:20 по направлению: населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Кировский район).

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Ранее, 19 апреля, ВСУ обстреляли Петровский район Донецка 10 ракетами из РСЗО. Данных о пострадавших нет.

Накануне сообщалось о пуске украинских боевиков по Киевскому району Донецка противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM. Ранее в тот день поступили сообщения, что мирная жительница погибла в результате очередного обстрела Донецка со стороны украинских боевиков. Кроме того, в результате атаки ранение получил 46-летний мужчина.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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