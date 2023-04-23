В ДНР сообщили об обстреле Донецка из РСЗО со стороны ВСУ
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по Кировскому району Донецка 10 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в воскресенье, 23 апреля.
В сообщении в Telegram-канале представительства уточнили, что обстрел произошел в 09:20 по направлению: населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Кировский район).
Ранее, 19 апреля, ВСУ обстреляли Петровский район Донецка 10 ракетами из РСЗО. Данных о пострадавших нет.
Накануне сообщалось о пуске украинских боевиков по Киевскому району Донецка противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM. Ранее в тот день поступили сообщения, что мирная жительница погибла в результате очередного обстрела Донецка со стороны украинских боевиков. Кроме того, в результате атаки ранение получил 46-летний мужчина.
Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.