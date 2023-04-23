С начала года 100 мирных жителей ДНР погибли под обстрелами украинских боевиков
С начала года в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли 100 мирных жителей в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил врио главы республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале в субботу, 23 апреля, 382 человека получили ранения.
Он также рассказал об обстрелах Петровского района Донецка, в котором пострадали пять человек. Отмечается, что ВСУ использовали реактивные системы залпового огня, переданные Киеву странами НАТО.
В этот же день сообщалось об обстрелах Киевского и Петровского районов Донецка украинскими военными. Погиб мирный житель. Снаряд украинских боевиков попал прямо в жилой дом.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.