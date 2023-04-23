Появились кадры последствий обстрела ВСУ Киевского и Петровского районов Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье, 23 апреля, обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка, в результате чего погиб мирный житель. «Известия» публикуют кадры последствий обстрела.

На них видно, что снаряд украинских боевиков попал прямо в жилой дом, о чем свидетельствует большое отверстие, проделанное им в крыше здания.

Местная жительница сообщила, что ВСУ часто обстреливают эти районы города, в результате чего тут разрушены уже многие жилые дома и другие постройки.

«Очень часто обстреливают. У нас восьмой дом, двадцать четвертый дом разрушены. У нас тут везде разрушения», — рассказала женщина.

Украинская армия каждый день подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, в результате обстрела Петровского района города украинскими боевиками погиб мужчина. Кроме того, в этот же день две женщины погибли и одна пострадала в результате обстрела Вооруженными силами Украины Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

До этого, 18 апреля, мирная жительница погибла в результате обстрела Донецка со стороны украинских боевиков. Кроме того, в результате атаки ранение получил 46-летний мужчина.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.