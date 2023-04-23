Две женщины погибли в результате обстрела ВСУ Макеевки в ДНР

Две женщины погибли и одна пострадала в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) 23 апреля, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 23 апреля поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики <...>, в населенном пункте Макеевка (Советский район) погибли женщины 1993 и 1985 годов рождения, пострадала женщина 1984 года рождения», — сказано в Telegram-канале представительства.

Ранее в этот день сообщалось о том, что ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка 10 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Обстрел произошел в 09:20.

19 апреля украинские боевики обстреляли Петровский район города 10 ракетами из РСЗО. Данных о пострадавших не было.

Накануне стало известно о пуске ВСУ по Киевскому району Донецка противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM. Тем временем появилась информация о гибели мирной жительницы в результате очередного обстрела Донецка со стороны украинских военнослужащих. Также в ходе атаки был ранен 46-летний мужчина.

ВСУ каждый день подвергают обстрелам территорию ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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