В Донецке 23 апреля погиб мирный житель в результате обстрела Петровского района города украинскими боевиками, сообщил мэр Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Петровского района в 16:05 погиб мужчина 1953 года рождения», — сообщил он в Telegram-канале.

Кроме того, в этот же день две женщины погибли и одна пострадала в результате обстрела Вооруженными силами Украины Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее сообщалось о том, что ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка 10 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Украинская армия каждый день подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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