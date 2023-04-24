ВСУ обстреляли Донецк 10 ракетами из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, выпустив по городу 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом 24 апреля сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел произошел около 18:30 (совпадает с мск). Под огнем оказался Петровский район Донецка. Примерно в это же время ВСУ выпустили по городу пять снарядов калибра 155 мм и три снаряда калибра 152 мм. Интервал между обстрелами составил 5–10 минут.

Ранее, 23 апреля, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что с начала года в республике погибли 100 мирных жителей в результате обстрелов со стороны украинских военных.

В этот же день стало известно, что из-за обстрела Киевского и Петровского районов Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель. Также появилось видео с последствиями удара. На кадрах видно, что снаряд украинских боевиков попал прямо в жилой дом, о чем свидетельствует большое отверстие, проделанное им в крыше здания.

Также 23 апреля сообщалось о том, что ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка 10 снарядов из РСЗО.

Украинская армия каждый день подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.