Мексиканцы установили новый мировой рекорд по самой большой чашке чая

Самую большую кружку чая в мире представили в Мексике. В гигантскую емкость налили более 9 тыс. л горячего напитка, передает телеканал «Известия». Мексиканцы уверенно превзошли предыдущий рекорд — 6 тыс. л. В работе над проектом участвовали 200 человек. Необычное зрелище увидели тысячи жителей города Гуанахуато. Когда рекорд зафиксировали, всех желающих угостили зеленым чаем с мятой.

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