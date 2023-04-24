Источник рассказал о восстановлении Костомарова

Состояние олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова врачи оценивают как стабильное, сейчас специалисты работают над его восстановлением. Об этом 24 апреля сообщил источник «Известий».

«Восстанавливают подвижность в конечностях, легкие тоже восстанавливают», — рассказал он.

Ранее, 10 апреля, стало известно, что ногу спортсмена подготовили к установке протеза, обе его руки также планируется подготовить к данной процедуре. По данным источника «Известий», Костомаров занимается с инструктором, разрабатывает тело, кроме того, с ним работает психолог.

До этого, 6 апреля, выяснилось, что, несмотря на стабильно хорошее состояние Костомарова, врачи пока оставляют его в реанимации. Сам фигурист хочет уже поскорее выписаться из больницы.

28 марта врачи смогли остановить распространение некроза у Костомарова. При этом спортсмену продолжают ставить капельницы и проводить лекарственную терапию, в основном направленную на восстановление пострадавшей от препаратов печени.

Костомарова госпитализировали 10 января. До этого он пожаловался на слабость и боли в груди. У фигуриста была диагностирована левосторонняя пневмония, которая, по некоторой информации, перешла в двустороннюю. В начале февраля из-за развившейся гангрены ему сделали операции по ампутации стоп и чистке кистей рук. Позже у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга. Кроме того, Костомаров перенес два инсульта.