XXII молодежные Дельфийские игры в России выходят на финишную прямую

В понедельник, 24 апреля, в Саратовской области завершаются конкурсные и фестивальные программы практически по всем номинациям.

Уже определены победители в большинстве номинаций, среди которых: «Классическая гитара», «Художественное чтение», «Историческое просвещение», «Балалайка», «Народный танец», «Баян/аккордеон», «Аналитика трендов», «Эстрадное пение», «Фотография», «Цирковое искусство», «Эпидемиология и биоинформатика» и др. Соревновательная программа включила в себя состязания по 34 дисциплинам.

Также 24 апреля в Историческом парке «Россия — Моя история» прошла Международная конференция. Развитие Игр, важность их проведения для патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколения, культурного развития молодежи и грядущее 25-летие Дельфийских игр современности обсудили руководители и представители Национального Дельфийского совета России, федеральных и региональных органов власти Российской Федерации, учреждений культуры и системы образования, а также иностранные эксперты. Разработки воспитательных практик в рамках Года педагога и наставника, Десятилетие науки и технологий, в перечень мероприятий которого входят Дельфийские игры, проекты, связанные с искусственным интеллектом, созданные научно-практическим центром Игр — всё это нашло отражение в докладах спикеров.

Со вступительным словом выступил директор исполкома Национального дельфийского совета России А.В. Понявин. В конференции приняли участие сенатор Российской Федерации Р.Ф. Галушина, огласившая приветствие председателя комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре Л.С. Гумеровой и поднявшая вопрос родных языков, советник мэра Дельф А. Кириакидис (Греческая Республика), осветивший работу по продвижению Дельфийских игр. Отдельное внимание было уделено представлению деятельности «Движения Первых» и потенциалу развития событийного туризма в Саратовской области. В режиме ВКС выступили представители Китая и Кыргызстана.

В рамках конференции состоялась презентация двух новых номинаций научно-исследовательского направления: «Радиобиология», представленную директором ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, членом-корреспондентом РАН А.С. Самойловым, а также языковедческие состязания, разрабатываемые в партнерстве с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации, о которой рассказал декан факультета МЭО П.С. Селезнев.

В последние годы в рамках Дельфийских игр значительно возросло количество номинаций, связанных с научно-исследовательским творчеством. Это, например, уже традиционные дисциплины «Защита персональных данных», организованная в партнерстве с Роскомнадзором. Проводимая в рамках сотрудничества с ВЦИОМом «Визуализация и презентация научного исследования» с этого года модифицирована в «Аналитику трендов». При поддержке Роспотребнадзора во второй раз проводится номинация «Эпидемиология и биоинформатика», кроме того, с этого года программа Игр пополнилась дисциплиной «Историческое просвещение», организованной совместно с Российским историческим обществом.

Итоги XXII молодежных Дельфийских игр России будут подведены уже завтра, 25 апреля, в Саратовском государственном цирке имени братьев Никитиных, там же пройдет Официальное закрытие и гала-концерт лауреатов Игр.

В сфере творчества Дельфийские игры занимают место, аналогичное позиции Олимпийских в спорте. Игры развиваются как глобальная система поиска и поддержки молодых талантов, самореализации молодежи в художественной, научно-исследовательской и креативной областях, воспитания подрастающего поколения. К настоящему моменту проведено более 100 всемирных, международных и национальных Дельфийских игр. Исследования ВЦИОМа показывают, что Игры стали весьма заметным явлением общественной жизни.