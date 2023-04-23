Илон Маск заявил об отправке на Украину $100 млн

Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отправил на Украину $100 млн. Об этом он заявил в соцсети Twitter 23 апреля.

«Я пожертвовал $100 млн Украине, а сколько ты пожертвовал? Кстати, мы отказались от денег министерства обороны [США]», — заявил он, отвечая американскому писателю Стивену Кингу, который посоветовал Маску передать его синюю галочку оказывающему помощь Киеву фонду.

20 апреля Twitter начал удалять галочки верификации у пользователей, в том числе медийных личностей, которые не оплатили подписку Twitter Blue. Таким образом, галочек лишились папа римский, телезвезда Ким Кардашьян, певицы Бейонсе и Кэти Перри, модель Хейли Бибер, а также основатель соцсети Джек Дорси. Как отметил американский телеканал CNN, ситуация может привести к росту количества фейковых аккаунтов, маскирующихся под страницы знаменитостей.

24 марта Маск сообщил о том, что платная подписка Twitter Blue стала доступна во всем мире. За подтверждение аккаунта придется платить $8 в месяц.

13 декабря глава SpaceX сказал, что в течение нескольких месяцев все учетные записи с устаревшими синими галочками верификации в Twitter будут удалены.

Информация о том, что верификация аккаунта в Twitter может стать платной, появилась октябре прошлого года.