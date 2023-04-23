В Эстонии заявили о готовящемся контрнаступлении ВСУ через месяц

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется примерно через месяц, так как сейчас активным действиям на поле боя мешает дождливая погода. Об этом заявил 23 апреля министр обороны Эстонии Ханно Певкур по итогам прошедшего 21 апреля заседания контактной группы по Украине на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии.

«Если послушать мнения, звучавшие на базе «Рамштайн», то может пройти еще примерно месяц, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении. Если погода изменится, это может произойти и раньше. Если нет, то пройдет месяц, может быть, два», — заявил он порталу государственного телерадиовещания ERR.

По его словам, основное препятствие для начала контратаки ВСУ — именно погодные условия, а не отсутствие техники, например танков Abrams. Ее, по словам эстонского министра обороны, переброшено Киеву уже в достаточном количестве.

«Погода довольно дождливая, и это затрудняет передвижение тяжелой техники. Украинцы ждут улучшения погоды», — считает Певкур.

При этом он все же признал, что украинским военным не хватает боеприпасов, средств противовоздушной обороны, а также тяжелых грузовиков и прицепов для них.

Ранее, 23 апреля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ будут готовы начать наступление, когда получат оружие. Данилов заметил, что хотел бы, чтобы союзники были более усердны в вопросах поставок вооружений.

В свою очередь военный аналитик, директор Музея истории Войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение в разговоре с «Известиями», что увеличить помощь киевскому режиму от стран НАТО в 10 раз, как к тому призвал замглавы МИД Украины Андрей Мельник, совершенно нереально и удовлетворить все заявки Украины не смогут даже США.

До этого, 20 апреля, американский журнал Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщил, что Украина перенесла свое контрнаступление из-за отсутствия необходимого вооружения. Отмечалось, что контрнаступление украинских боевиков невозможно без дополнительных поставок артиллерии и танков из стран Запада.

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico. Отмечалось, что Украина рассматривает два сценария наступления.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.