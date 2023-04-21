Реклама
Прямой эфир
Мир
Эксперт прокомментировал заявление Кеннеди-младшего об опасном сближении России и Китая
Мир
Rzeczpospolita указала на движение Польши и Украины к созданию единого государства
Мир
Неформальная встреча глав МИД стран НАТО пройдет в Осло 31 мая - 1 июня
Армия
Пушилин сообщил о провале попыток наступления ВСУ на четырех направлениях
Мир
На Украине возбудили уголовные дела против 61 священнослужителя УПЦ
Мир
ВС Судана согласились на трехдневное перемирие из-за празднования Ураза-байрама
Мир
Посол России заявил о недовольстве в США самостоятельностью стран Латинской Америки
Мир
Air Moldova отменила все рейсы с 21 по 25 апреля из-за финансовых проблем
Культура
Икону XVII века спустя 48 лет после ее кражи вернули в Ярославский музей
Мир
В МИДе назвали вбросом сообщения о подрывной деятельности РФ в Европе
Мир
В МИДе заявили об угрозе Дальнему Востоку при эскалации на Корейском полуострове
Мир
Газета заявила об отказе Франции дать Украине данные для полетов над Белоруссией
Мир
Президент Чехии призвал начать переговоры о приеме Украины в ЕС в этом году

В Британии двух экоактивистов приговорили к тюремному заключению

0
Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два экоактивиста из организации Just Stop Oil (JSO) приговорены к тюремному заключению из-за блокировки движения на мосту королевы Елизаветы II, сообщает издание Independent в пятницу, 21 марта.

Инцидент произошел рано утром 17 октября. Тогда защитники экологии забрались на две 84-метровые мачты на северной стороне моста, вынудив полицию остановить движение. Они также пытались закрепить баннер с названием своей экоорганизации. Таким образом они потребовали от правительства приостановить действие всех новых лицензий и разрешений на добычу нефти и газа.

«Протестующие из Just Stop Oil Морган Троуленд и Маркус Декер были приговорены королевским судом Саутенда к трем годам тюремного заключения и двум годам и семи месяцам тюремного заключения соответственно за нарушения общественного порядка», — передает издание.

Just stop spoil: почему акции экоактивистов-вандалов захватывают Европу
Если не принять меры, акции могут перерасти в терроризм, предупреждают психологи

Активисты движения Just Stop Oil больше известны общественности своими неординарными выходками, которыми они пытаются привлечь внимание властей к проблемам экологии. Так, 10 апреля студента и учительницу из JSO задержали за попытку вандализма на выставке «Динозавр Диппи» в Картинной галерее и Музее Герберта в британском городе Ковентри. Силовики изъяли у активистов два больших мешка с сухой краской.

24 октября участники движения совершили в знак протеста «покушение» на восковую фигуру короля Великобритании Карла III в музее Мадам Тюссо, кинув в нее шоколадный торт.

Незадолго до этого две активистки вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи».

Движение Just Stop Oil выступает против расширения британской нефтедобычи.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023