В Британии двух экоактивистов приговорили к тюремному заключению
Два экоактивиста из организации Just Stop Oil (JSO) приговорены к тюремному заключению из-за блокировки движения на мосту королевы Елизаветы II, сообщает издание Independent в пятницу, 21 марта.
Инцидент произошел рано утром 17 октября. Тогда защитники экологии забрались на две 84-метровые мачты на северной стороне моста, вынудив полицию остановить движение. Они также пытались закрепить баннер с названием своей экоорганизации. Таким образом они потребовали от правительства приостановить действие всех новых лицензий и разрешений на добычу нефти и газа.
«Протестующие из Just Stop Oil Морган Троуленд и Маркус Декер были приговорены королевским судом Саутенда к трем годам тюремного заключения и двум годам и семи месяцам тюремного заключения соответственно за нарушения общественного порядка», — передает издание.
Активисты движения Just Stop Oil больше известны общественности своими неординарными выходками, которыми они пытаются привлечь внимание властей к проблемам экологии. Так, 10 апреля студента и учительницу из JSO задержали за попытку вандализма на выставке «Динозавр Диппи» в Картинной галерее и Музее Герберта в британском городе Ковентри. Силовики изъяли у активистов два больших мешка с сухой краской.
24 октября участники движения совершили в знак протеста «покушение» на восковую фигуру короля Великобритании Карла III в музее Мадам Тюссо, кинув в нее шоколадный торт.
Незадолго до этого две активистки вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи».
Движение Just Stop Oil выступает против расширения британской нефтедобычи.