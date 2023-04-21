Президент Чехии призвал начать переговоры о приеме Украины в ЕС в этом году

Переговоры о приеме Украины в Евросоюз необходимо начать уже в этом году, заявил 21 апреля чешский президент Петр Павел.

«Чем шире будет зона стабильности к востоку от наших границ, тем в большей безопасности будем и мы здесь», — сказал Павел журналистам в Брюсселе, где он находится с трехдневным визитом.

Он отметил, что скорейшее вступление Украины в ЕС отвечает интересам Чехии, поэтому Прага должна настаивать на том, чтобы переговоры о вступлении страны в Евросоюз начались уже в этом году.

В конце марта глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что вопрос о принятии Украины и Молдавии в ЕС будет рассмотрен на саммите в декабре 2023 года.

Вместе с тем бывший глава Европарламента Мартин Шульц 12 марта отмечал, что немедленно принять Украину в Евросоюз не позволяют высокие стандарты членства, а также категорическая позиция Польши и Венгрии.

В декабре прошлого года сообщалось, что Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения страной рекомендаций Еврокомиссии для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле Киев передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов.