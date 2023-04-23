Не айс: как живут и работают полярники на Шпицбергене

На протяжении нескольких десятилетий ученые из разных стран наблюдают за изменением климата на круглогодичной исследовательской станции в Ню-Олесунне на Шпицбергене. Этот регион нагревается быстрее всех на планете и может дать представление о том, что нас ожидает в будущем. Как работают и отдыхают исследователи и что им удается зафиксировать — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Недавно группа ученых разбила лагерь на леднике Довребрин, чтобы пробурить лед на глубину 125 м и отобрать два ледяных керна для изучения состава атмосферы 300 лет назад
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Норвежский гляциолог Жан-Шарль Галле смотрит прогноз погоды — на архипелаге ожидаются теплая погода и дождь. «Снега в долине больше нет, мы застряли на станции, а снегоход стоит в гараже», — говорит он
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Когда ученые начали бурить ледник, на глубине 25 м бур внезапно погрузился в воду
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Для ученых это стало большим потрясением — они бурили в той точке, где точно должен быть лед
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
«Мы не ожидали увидеть такой большой водный поток, выходящий из ледника. Это явная модель того, что происходит в этом регионе», — говорит руководитель экспедиции Андреа Сполаор. — Ледник разрушается»
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Это керн из ледника Брёггербреэн. В криоконитах — отверстиях на поверхности ледника, где скапливаются отложения мелких обломочных пород, мусора и пыли, попадающей из воздуха, — обнаружились не только частицы горных пород, но также сажа и бактерии
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
В связи с потеплением у станции стали чаще появляться белые медведи — обычно они охотятся на льду, а его площадь сокращается, поэтому животные остаются голодными и рыщут по острову в поисках пищи
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Инструктор по технике безопасности Кристер Амундсен учит людей, живущих на станции постоянно и приезжающих летом для проведения исследовательских работ, стрелять из ракетницы
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Ученым всё сложнее добираться до площадок, где проводятся исследования: весной всё начинает таять, ледники затоплены водой, на снегоходах до нужного места доехать невозможно
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
За последнее десятилетие четыре здания в Ню-Олесунне были повреждены из-за таяния вечной мерзлоты, а в прошлом году пришлось закрыть одну из лабораторий — у нее потрескался фундамент
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
В Ню-Олесунне постоянно проживает всего около 35 человек, летом численность населения здесь превышает 100 человек — в поселок приезжают ученые со всего мира. Главные их развлечения в свободное от работы время — походы в сауну, катание на ездовых собаках и еженедельные ночные собрания под названием Strikk og Drikk («Вязание и глоток»), когда собравшиеся вяжут свитера за бокалом вина
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Фундамент здания, в котором был расположен местный магазин, также пришлось менять из-за таяния вечной мерзлоты
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Швейцарский химик Франсуа Бургай отбирает образцы снега, чтобы поискать в нем следы морских водорослей, частицы которых перемещаются из океана в атмосферу, а затем оседают здесь
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Если ученые смогут найти в снегу частицы водорослей, это даст ключ к пониманию того, как арктические воды менялись в прошлом, а также как они могут измениться в будущем
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
«Мы должны бурить лед сейчас, потому что потом у нас может не быть такой возможности», — говорит Андреа Сполаор
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Французские инженеры запускают метеозонд в стратосферу для измерения погодных параметров в Ню-Олесунне
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Шпицберген относится к той зоне, которая нагревается в семь раз быстрее, чем все остальные регионы планеты
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Прошлое лето было самым жарким за всю историю наблюдений: августовские температуры в Ню-Олесунне были примерно на 0,5 °C выше, чем обычно в этом месяце
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Научные исследования на Шпицбергене в нынешних условиях приобрели особенно важное значение — то, что происходит в Арктике, может повлиять на уровень Мирового океана, возникновение штормов в Северной Америке и Европе, а также на другие природные условия далеко за пределами этого региона
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