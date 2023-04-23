Не айс: как живут и работают полярники на Шпицбергене

Научные исследования на Шпицбергене в нынешних условиях приобрели особенно важное значение — то, что происходит в Арктике, может повлиять на уровень Мирового океана, возникновение штормов в Северной Америке и Европе, а также на другие природные условия далеко за пределами этого региона