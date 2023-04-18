Польша потребовала от Украины гарантий для разрешения транзита зерна

Варшаве необходимы гарантии Киева для разрешения транзита украинского зерна через территорию страны. Об этом заявил в понедельник, 17 апреля, министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус в ходе посещения одного из пограничных переходов с Украиной.

«Мы знаем, насколько для нас экономически важно сельское хозяйство, поэтому мы должны быть на 100% уверены, что сельхозпродукция с Украины пойдет транзитом и не останется в Польше», — цитирует сообщение министра ТАСС.

Телус также подчеркнул, что правительство страны не согласно с тем, что расходы на помощь Украине должны нести польские фермеры.

Ранее, 15 апреля, Венгрия и Польша запретили импорт зерновых, масличных культур и ряда других киевских сельхозпродуктов на период до 30 июня. Причинами стали затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров.

Подобный запрет на импорт ряда продуктов с Украины также планирует ввести Словакия. С 19 апреля для транзита украинской сельскохозяйственной продукции по территории страны будет действовать особый режим.

В Киеве выразили обеспокоенность возможными убытками от запрета на экспорт зерна. Однако глава налогкомитета ВР Украины Гетманцев выразил надежду на то, что благодаря поддержке со стороны ЕС будет достигнут компромисс в вопросе аграрного экспорта.

23 марта страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. С проблемами из-за ввоза украинского зерна столкнулись фермеры Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.