США обвинили 34 офицеров полиции КНР в преследовании активистов за рубежом

США обвинили 34 офицеров полиции Китая в связи с предполагаемым преследованием политических активистов за рубежом, в том числе на американской территории. Об этом в понедельник, 17 апреля, заявил прокурор Соединенных Штатов Америки по восточному округу Нью-Йорка Бреон Пис.

«Я предъявляю обвинения 34 офицерам полиции КНР, которые входят в оперативную группу, именуемую рабочей группой «спецпроекта 912», — сказал Пис в ходе пресс-конференции.

По его словам, эта оперативная группа не является обычной полицией и не борется с преступлениями, а напротив совершает их. Представитель американской юстиции отметил, что указанные лица обвиняются в преследовании демократических активистов и диссидентов, находящихся за пределами КНР, в том числе в Нью-Йорке.

Ранее в этот день в Пентагоне подчеркнули, что Китай игнорирует запросы США на проведение диалога по военной линии. Замглавы штаб-квартиры минобороны Соединенных Штатов Колин Каль заявил, что попытки американской стороны выйти на связь с КНР в значительной степени игнорировались. По его словам, Пекину не достает политической воли для общения с Вашингтоном.

До этого, в марте, власти Штатов сочли опасными гигантские портовые краны, экспортированные из Китая и работающие во всех портах страны, в том числе некоторых военных. В Вашингтоне предположили, что подобную технику КНР может использовать для шпионажа.

Ранее, в ночь на 3 февраля, в небе над США был замечен огромный воздушный шар. В Пентагоне тогда указали, что это китайский, предположительно, разведывательный аппарат. Вместе с тем там уточнили, что но он не представляет опасности для населения, а все необходимые меры по предотвращению утечки ценной информации были оперативно приняты.

Днем позже агентство Associated Press сообщило о сбитом американскими военными аэростате КНР. В материале отмечалось, что шар был сбит у восточного побережья США по приказу американского лидера Джо Байдена. Позднее в Пентагоне заявили, что изучили оборудование на аэростате, установив, что он служил для сбора разведданных.

В МИД КНР, в свою очередь, опровергли такое утверждение. Из заявлении ведомства следует, что назначение аэростата «носит гражданский характер». Зонд, в частности, использовался для метеорологических исследований. В связи с инцидентом Вашингтону было сделано серьезное представление. В министерстве заявили, что инцидент нанес ущерб отношениям двух стран.