В МГУ заявили об отсутствии между Россией и Китаем «дружбы против кого-то»

Отсутствие дружбы против кого-то характеризует военно-техническое сотрудничество России и Китая. Об этом 17 апреля заявил «Известиям» кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков.

Таким образом он прокомментировал визит главы минобороны КНР Ли Шанфу в РФ, который проходит на фоне незапланированных учений Тихоокеанского флота.

Политолог отметил, что Россия при сотрудничестве с любыми государствами традиционно делает ставку на взаимовыгодное партнерство, а не на «дружбу против кого-то».

«Отсутствие дружбы против кого-то в данном случае характеризует военно-техническое сотрудничество с КНР, сотрудничество по военной линии, которое обсуждается последние два дня на фоне визита министра обороны Китая [Ли Шанфу] в РФ. В этом ключе важно отметить, что Азиатско-Тихоокеанский регион становится всё более и более рискованным с точки зрения разного рода военных факторов, которые обостряются в связи с проблемой Тайваня, которую расширяют сегодня США», — сказал он.

Коньков добавил, что США, а также Япония последние месяцы «пытаются раздувать определенные провокации» вокруг Тайваня. Поэтому включение России во взаимодействие с Китаем в этом регионе вполне оправдано, подчеркнул эксперт.

«То, что РФ сегодня включается во взаимодействие в этом регионе в том числе и по военной линии, оно оправданно с точки зрения тех рисков, которые потенциально может нести сама Россия», — заключил он.

Ранее председатель правления Русско-китайского юридического общества Александр Молотников сказал «Известиям», что взаимоотношения России и Китая в политической и экономической сферах последнее время всё больше и больше укрепляются.

Молотников отметил, что долгое время сотрудничество двух стран проявлялось на уровне крупного бизнеса, но сейчас с учетом замены товаров по ряду направлений начинает проявляться и в экономике на более низких ступенях.

В этот же день официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя журналистам визит главы минобороны республики в РФ, он подчеркнул, что сотрудничество между Пекином и Москвой не направлено против третьих стран и основано на принципах неконфронтации и неприсоединения к каким-либо блокам.

16 апреля президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Ли Шанфу. В ходе переговоров российский лидер отметил, что отношения двух стран хорошо развиваются по всем направлениям, в том числе по линии военных ведомств. Он назвал военное сотрудничество государств одним из важнейших направлений, которое укрепляет стратегические взаимоотношения.

Внезапная проверка сил Тихоокеанского флота началась 14 апреля, ТОФ был поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения. 17 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что с 18 апреля начнется завершающий этап внезапной проверки.