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Шойгу назвал дату завершающего этапа внезапной проверки Тихоокеанского флота

Шойгу: завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота начнется 18 апреля
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота (ТОФ), в рамках которого корабли отработают ракетные удары, поиск подлодок и стрельбу по воздушным и морским целям, начнется 18 апреля. Об этом в понедельник, 17 апреля, доложил министр обороны России Сергей Шойгу президенту страны Владимиру Путину.

«С 18 апреля приступим к завершающему этапу проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков», — сказал министр обороны.

Он отметил, что силы флота отработают обнаружение и уничтожение подводных лодок и корабельных группировок противника, проведут практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням.

Шойгу представил доклад главы Путину ранее в понедельник. Глава Минобороны рассказал итоги первого этапа внезапной проверки ТОФ.

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Президент высоко оценил результаты проверки и поблагодарил военных за организацию этой работы.

Внезапная проверка сил Тихоокеанского флота началась 14 апреля, ТОФ поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.

Накануне в рамках проверки подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ТОФ заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах. В Минобороны отметили, что во время маршей на новые позиции личный состав отработал задачи по обнаружению целей и отражению атаки условного противника.

В тот же день подразделения морской пехоты ТОФ в ходе внезапной проверки боеготовности отработали задачи по погрузке сил десанта на большие десантные корабли и высадку морского десанта на необорудованное побережье с этапом боевой стрельбы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что внезапная проверка ТОФ — это поддержание необходимого уровня боеготовности Вооруженных сил. По его словам, данное мероприятие не связано с заявлениями о расширении НАТО на восток.

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