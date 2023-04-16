Реклама
Прямой эфир
Общество
Кириенко посетил ряд православных храмов во время поездки в ЛНР
Мир
США совместно с ОАЭ и Саудовской Аравией призвали к прекращению боев в Судане
Мир
У устроившего взрыв рядом с премьер-министром Японии изъяли нож
Мир
Из Финляндии вылетели два самолета с российским ядерным топливом
Мир
В США заявили об угрозе для Байдена из-за союза Саудовской Аравии и РФ
Общество
В Гидрометцентре заявили о приходе летнего тепла на следующей неделе
Мир
Число погибших при столкновениях в Судане возросло до 56
Мир
Историк заявил о планах Польши забрать территории правобережной Украины
Мир
СБ ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Судане
Мир
Благодатный огонь передали в Киево-Печерскую лавру
Армия
«Панцири» и С-400 заняли новые позиционные районы в рамках проверки ТОФ
Мир
В Финляндии задумались о пересмотре соглашений по Аландским островам
Мир
Страны G7 условятся снизить на 50% выбросы в автомобильном секторе

«Панцири» и С-400 заняли новые позиционные районы в рамках проверки ТОФ

0
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Тихоокеанского флота (ТОФ) заступили 16 апреля на боевое дежурство в новых позиционных районах в рамках внезапной проверки боеготовности. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Для отражения воздушного нападения <...> на боевое дежурство <...> заступили расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С»», — заявили в Минобороны.

Кроме того, на новые позиции передислоцированы и радиолокационные станции различного диапазона действия.

В военном ведомстве отметили, что во время маршей на новые позиции личный состав отработал задачи по обнаружению целей и отражению атаки условного противника.

Внезапно в море: как и зачем проходит проверка сил Тихоокеанского флота
В маневрах принимают участие корабельные группировки, береговые войска и морская пехота

Ранее в этот же день сообщалось, что подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота в ходе внезапной проверки боеготовности отработали задачи по погрузке сил десанта на большие десантные корабли и высадку морского десанта на необорудованное побережье с этапом боевой стрельбы.

Огонь по мишеням, имитирующим технику, долговременные огневые точки и пехоту противника на дистанциях от 100 м до 2,3 км вели танки Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-3Ф и бронетранспортеры БТР-82А.

14 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в рамках внезапной проверки поднят по тревоге и приводится в высшую степень боеготовности ТОФ в полном составе. Он поручил на всех этапах проверки обеспечить соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, а также исключить случаи причинения ущерба государственной собственности.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что внезапная проверка ТОФ — это поддержание необходимого уровня боеготовности Вооруженных сил. По его словам, данное мероприятие не связано с заявлениями о расширении НАТО на восток.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023