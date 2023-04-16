«Панцири» и С-400 заняли новые позиционные районы в рамках проверки ТОФ

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Тихоокеанского флота (ТОФ) заступили 16 апреля на боевое дежурство в новых позиционных районах в рамках внезапной проверки боеготовности. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Для отражения воздушного нападения <...> на боевое дежурство <...> заступили расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С»», — заявили в Минобороны.

Кроме того, на новые позиции передислоцированы и радиолокационные станции различного диапазона действия.

В военном ведомстве отметили, что во время маршей на новые позиции личный состав отработал задачи по обнаружению целей и отражению атаки условного противника.

Ранее в этот же день сообщалось, что подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота в ходе внезапной проверки боеготовности отработали задачи по погрузке сил десанта на большие десантные корабли и высадку морского десанта на необорудованное побережье с этапом боевой стрельбы.

Огонь по мишеням, имитирующим технику, долговременные огневые точки и пехоту противника на дистанциях от 100 м до 2,3 км вели танки Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-3Ф и бронетранспортеры БТР-82А.

14 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в рамках внезапной проверки поднят по тревоге и приводится в высшую степень боеготовности ТОФ в полном составе. Он поручил на всех этапах проверки обеспечить соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, а также исключить случаи причинения ущерба государственной собственности.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что внезапная проверка ТОФ — это поддержание необходимого уровня боеготовности Вооруженных сил. По его словам, данное мероприятие не связано с заявлениями о расширении НАТО на восток.