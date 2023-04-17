Жена Шольца покинула пост министра образования Бранденбурга из-за критики

Министр образования Бранденбурга, супруга канцлера ФРГ Олафа Шольца Бритта Эрнст подала в отставку со своего поста. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщила пресс-служба государственной канцелярии Бранденбурга.

Представительница Социал-демократической партии Германии (СДПГ) обратилась с соответствующим заявлением к председателю правительства федеральной земли Дитмару Войдке.

«По данным правительства земли Бранденбург, политик СДПГ в понедельник попросила премьер-министра Дитмара Войдке освободить ее от занимаемой должности», — отмечает журнал Der Spiegel.

Премьер-министр поблагодарил Эрнст за ее работу, отметив, что «во время пандемии коронавируса она «выполняла свои обязанности предусмотрительно и твердо», передает журнал.

В статье отмечается, что в последнее время политика Эрнст вызывала резкую критику со стороны родителей и учителей. В частности, речь может идти о планах перераспределить 200 должностей учителей, администраторов и школьных социальных работников. В результате во всех школах должны быть сокращены ресурсы для дополнительных уроков, таких как коррекционные занятия, занятия в течение всего дня и инклюзивность.

62-летняя Эрнст была членом правительства федеральной земли Бранденбург с 2017 года. В материале уточняется, что ее преемником на посту должен стать 41-летний политик СДПГ Штеффен Фрайберг, который ранее был статс-секретарем в министерстве образования.

Прошлым летом соседи канцлера Германии и его супруги рассказали об обнаружении в мусорном баке домохозяйства документов, которые расцениваются законодательством как конфиденциальные.

В ноябре 2021 года в центре Потсдама жители дома нашли черновик речи, с которой министр образования за несколько дней до этого выступала в бундестаге. Также соседи канцлера обнаруживали в мусорных баках выдержки из календаря Эрнст и списки одежды на различные мероприятия.

Позднее, в августе, сообщалось, что прокуратура Потсдама не станет возбуждать дело против Шольца и его жены из-за секретных документов, обнаруженных в мусорном контейнере.