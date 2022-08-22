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Против Шольца решили не возбуждать уголовное дело из-за выброшенных документов

Bild: прокуратура ФРГ не стала возбуждать дело против Шольца из-за выброшенных документов
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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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Прокуратура Потсдама не станет возбуждать дело против канцлера ФРГ Олафа Шольца и его жены Бритты Эрнст из-за секретных документов, обнаруженных в мусорном контейнере. Об этом 22 августа пишет газета Bild со ссылкой на прокурора.

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«Мы воздержались от начала расследования, потому что в документах, опубликованных в СМИ, нет информации, угрожающей важным общественным интересам», — цитирует газета старшего прокурора Потсдама Вильфрида Леманна.

В июле в немецком журнале Spiegel 22 июля появился материал, в котором рассказывалось, что соседи канцлера Германии Олафа Шольца и его супруги — министра образования федеральной земли Бранденбург Бритты Эрнст рассказали об обнаружении в мусорном баке домохозяйства документы, которые расцениваются законодательством как конфиденциальные.

При этом документы находились в мусоре не один раз.

В частности, в ноябре 2021 года в центре Потсдама жители дома нашли черновик речи, с которой министр образования за несколько дней до этого выступала в бундестаге. Также соседи канцлера обнаруживали в мусорных баках выдержки из календаря Эрнст и списки одежды на различные мероприятия.

В обнаруженных «профилях партнеров» вскоре после саммита G7 сообщалось, что жена премьера Италии «избегает публики».

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