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Соседи Шольца рассказали о найденных в мусорном баке конфиденциальных документах

Spiegel: среди мусора у дома Шольца нашли выброшенные конфиденциальные документы
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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В немецком журнале Spiegel 22 июля появился материал, в котором соседи канцлера Германии Олафа Шольца и его супруги — министра образования федеральной земли Бранденбург Бритты Эрнст признались, что часто находят в мусорном баке домохозяйства документы, которые расцениваются законодательством как конфиденциальные.

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Так, в ноябре 2021 года в центре Потсдама жители дома нашли черновик речи, с которой министр образования за несколько дней до этого выступала в парламенте. С тех пор там обнаруживают выдержки из календаря Эрнст, списки одежды на различные мероприятия и «краткие профили партнеров» вскоре после саммита G7 в баварском городе Эльмау.

Последние были квалифицированы как конфиденциальные. Например, там было указано, что жена премьер-министра Италии Марио Драги Мария Серенелла Капелло «избегает публики».

9 июля в СМИ появилась информация о том, что на закрытой вечеринке Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с участием Олафа Шольца не менее чем восьми женщинам подмешали «наркотики для изнасилования».

По данным газеты Tagesspiegel, 21-летняя девушка пожаловалась на плохое самочувствие, головокружение и провалы в памяти. У нее взяли анализ крови и провели токсикологическую экспертизу. Позднее полиция узнала еще о четырех случаях с подобными симптомами. Отмечалось, что причиной потери памяти у женщин могли стать «наркотики для изнасилования». Эти вещества подмешивают жертвам в напитки, чтобы сделать их недееспособными и уязвимыми.

Российский политолог Андрей Суздальцев на следующий день порекомендовал дождаться результатов расследования, потому что скандал могли специально подстроить противники канцлера как элемент «подковерной борьбы».

В случае доказательства вины Олафу Шольцу грозит отставка.

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