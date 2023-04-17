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Парламент Британии начал расследование в отношении премьера Сунака

Sky News: парламент Великобритании начал расследование в отношении премьера Сунака
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Фото: REUTERS/Phil Nobel
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Комитет по стандартам парламента Великобритании начал расследование в отношении премьер-министра Риши Сунака по вопросу декларации финансовых интересов. Об этом 17 апреля сообщил на своем сайте телеканал Sky News.

Ни парламент, ни телеканал не назвали ни причину начала расследования, ни конкретные подробности.

Отмечается, что все британские парламентарии обязаны регистрировать все подарки, взносы и пожертвования в так называемом реестре интересов.

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Сунак был назначен новым премьером Соединенного Королевства в октябре 2022 года. Отказ лидера палаты общин Пенни Мордонт от участия в предвыборной кампании автоматически сделал его единственным кандидатом на этот пост.

На пост его утвердил король Карл III.

После избрания Сунак сообщил членам парламента от Консервативной партии, что им надо объединиться перед лицом кризиса. Политик объявил, что объединение страны и партии станет для него приоритетом.

Ранее Сунак занимал должность главы министра финансов Британии.

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