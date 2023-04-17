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Сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал о надломленном боевом духе противника в Артемовске

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Моральный боевой дух украинских сил, сражающихся в Артемовске (украинское название — Бахмут), удалось сломать. Об этом корреспонденту «Известий» Дмитрию Астраханю рассказал сотрудник ЧВК «Вагнер».

Он описал случай, когда российские бойцы захватывали девятиэтажку, занятую украинскими боевиками.

«Мы забегали по руинам на третий этаж под прикрытием наших товарищей, потом мы их просто зажали, они откидывались гранатами, отстреливались, с соседних домов клали по нам с РПГ. (…) Потом группа людей зашла через крышу, мы их окружили, и я начал вести переговоры. (…) Они все испугались. Противник серьезный. Мужчины здоровые, подтянутые, но тем не менее, мы их моральных дух сломали», — рассказал сотрудник ЧВК.

В итоге, по его словам, 12 боевиков сложили оружие и сдались группе российских военных из четырех человек.

Он также добавил, что Артемовск на самом деле не был подготовлен к обороне — там практически отсутствуют инженерные сооружения, солдаты ВСУ в основном использовали живой щит.

«Соответственно легенды, которые ходили вокруг Бахмута, они просто рассыпаются. Они не думали, что мы дойдем сюда», — подчеркнул сотрудник ЧВК «Вагнер».

Среди пленных было много служащих сил территориальной обороны ВСУ, нацгвардейцев.

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«Все здания, что здесь находятся, мы во все заходили и после этого противник отрабатывал артиллерией. Они были на раслабоне. Горы пустых бутылок из-под алкоголя. Если мы Родину защищались, то они просто напивались», — заключил сотрудник ЧВК «Вагнер».

Бои за Артемовск ведутся с августа 2022 года в рамках спецоперации России по защите Донбасса. На данный момент под контролем российских сил находится порядка 80% территории города.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, украинские формирования хотели выбить российские подразделения за железную дорогу, разделяющую Артемовск, однако попытка не увенчалась успехом. Положение украинской группировки в городе он оценил как плачевное.

«Единственная дорога на Часов Яр нами простреливается. Нельзя исключить, что они попытаются организовать еще одно контрнаступление в Артемовске. Большим оно не получится, там негде скрытно собрать силы, а тем более обеспечить их всем необходимым», — объяснил он.

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Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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