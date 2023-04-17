Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу

Дарья Трепова после теракта в Санкт-Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский, пыталась запутать оперативников и пустить их по ложному следу. Об этом 17 апреля рассказал источник «Известий».

По его словам, сразу после теракта она села в такси и каталась по городу. Девушка сменила три автомобиля по маршруту от кафе до квартиры, где пыталась скрыться. Трепову задержали к утру следующего дня — несмотря на старания девушки, силовики знали, в какой подъезд дома зашла злоумышленница.

При этом изначально планировалось, что в день взрыва Трепова улетит за границу. Однако кураторы ей указали не покидать Россию из-за риска быть арестованной, заключил источник.

В квартире дома на улице Федора Абрамова Трепова скрывалась у местного жителя Дмитрия Касинцева. Следствие полагает, что мужчина знал о ее причастности к взрыву в кафе еще до того, как она оказалась у него в квартире. Однако он пустил фигурантку домой, не сообщив полиции.

13 апреля суд отправил Касинцева под домашний арест. Комментировать журналистам происходящее мужчина не стал.

13 апреля Трепову поместили в зону карантина СИЗО «Лефортово». Ее осмотрели медики, после чего отправили в обычную камеру для содержания подследственных.

Фигурантка арестована до 2 июня.

В тот же день в деле об убийстве Татарского появился новый фигурант. ФСБ и СК России установили сообщника Треповой, им оказался украинец Юрий Денисов 1987 года рождения. По данным следствия, по заданию спецслужб Украины в феврале 2023 года он прибыл из Киева в Москву, где собирал сведения об образе жизни и местах посещения Татарского.

После совершения теракта 3 апреля Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию.

2 апреля Трепова пришла на творческий вечер Татарского в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Она представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в его руках. В результате Татарский погиб на месте, еще 42 человека пострадали.

На следующий день подозреваемую задержали. Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Позже оно было переквалифицировано на террористический акт.