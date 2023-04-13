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Суд отправил под домашний арест скрывавшего в своей квартире Трепову

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Дмитрий Касинцев, укрывавший в своей квартире арестованную по обвинению в терроризме Дарью Трепову, отправлен 13 апреля под домашний арест. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Касинцев является подозреваемым по обвинению в преступлении, предусмотренном ст. 205.6 «Несообщение о преступлении» УК РФ.

Следствие считает, что Касинцев знал о причастности Треповой к взрыву в кафе Санкт-Петербурга до того, как она оказалась у него в квартире на улице Федора Абрамова. Однако он пустил ее домой и скрывал, не сообщив об этом правоохранительным органам.

Подрыв доверия: в убийстве Владлена Татарского мог быть соучастник
Не исключено, что он находился в кафе и привел в действие взрывное устройство

Ранее, 6 апреля, источник «Известий» сообщал, что Касинцев является свидетелем по делу о взрыве в кафе. Он заявил, что не знал о готовящемся взрыве, а девушку принял у себя из-за добродушия.

Мать Касинцева в разговоре с «Известиями» заявила, что сын никогда не упоминал о Треповой, но был знаком с Дмитрием Рыловым — мужем девушки.

2 апреля Трепова пришла на творческий вечер блогера Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Санкт-Петербурга. Она представилась Анастасией и подарила статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, позже сработавшее в руках мужчины. В результате взрыва Татарский погиб, пострадали 42 человека.

Треповой было предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ («Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку»; «Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой»).

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