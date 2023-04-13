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Трепову поместили в зону карантина СИЗО «Лефортово»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Устроившая теракт в Санкт-Петербурге Дарья Трепова находится сейчас в зоне карантина СИЗО «Лефортово», сообщают «Известия» 13 апреля.

Сразу после избрании меры пресечения Басманным судом Москвы обвиняемую направили в следственный изолятор центрального подчинения ФСИН России, где она пробудет еще несколько дней.

«За это время ее должны будут осмотреть медики, кроме того, в этот период будут оформлены все соответствующие документы, после чего она будет переведена в обычную камеру для содержания подследственных. Помещение будет двухместное, но, вероятнее всего, соседки у Дарьи Треповой не будет в силу тяжести предъявленного ей обвинения», — отметил источник.

Скованные целью: подозреваемой в убийстве военкора Татарского грозит 30 лет
Сможет ли Дарья Трепова избежать подобного наказания

Ранее в этот день ФСБ и СК России установили соучастника убийства Владлена Татарского, им оказался украинец Юрий Денисов 1987 года рождения.

По заданию спецслужб Украины в феврале 2023 года он прибыл из Киева в Москву, откуда собирал сведения об образе жизни и местах посещения Татарского. Для этого он купил машину и арендовал квартиру рядом с местом жительства журналиста.

Денисов посредством сервиса экспресс-доставки через посредника передал в Москве Треповой взрывное устройство.

3 апреля, после совершения теракта, Денисов вылетел из РФ транзитом через Армению в Турцию. Инициирована процедура его объявления в международный розыск.

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