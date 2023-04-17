В России работодатели увеличивают поиск новых сотрудников

Российские работодатели начали активный поиск сотрудников. По итогам I квартала число вакансий выросло на треть по сравнению с началом года, сообщает телеканал «Известия». Самые востребованные специальности: продавцы, рабочие и водители. В Минтруде отметили, что производственный сектор будет драйвером занятости в следующие годы. Ближе к лету появляется больше вакансий в агросекторе, туризме, сфере общественного питания. Существенно выросло предложение в области красоты и здоровья, маркетинга, культуры и образования. Компании стали чаще привлекать неопытные кадры. Так как нанимать квалифицированных работников обходится дороже. Эксперты уверены, что возросший спрос на рынке труда говорит о том, что организации адаптировались к новым экономическим реалиям.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.