Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань в понедельник, 17 апреля, показал разрушенное Вооруженными силами Украины (ВСУ) здание администрации Артемовска (украинское название — Бахмут).

Артиллерия ВСУ нанесла удар по зданию уже после того, как на нем был поднят российский флаг. На кадрах видно, что оно в результате обстрела превратилось в руины.

По словам журналиста, эта акция не имела никакого военного значения, так как штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продвигаются вперед.

«Они (украинские военные. — Ред.) всё это складывают, взрывают, убирают, чтобы нам было сложнее к ним подойти, их видеть, определить их точки, поэтому мы идем на ощупь. Это контактные бои, подбираемся, выявляем точки противника и работаем уже более крупнокалиберным оружием», — рассказал военкору сотрудник ЧВК «Вагнер».

Накануне, 16 апреля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о том, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» освободили два квартала Артемовска.

15 апреля Минобороны сообщило о взятии кварталов на северной и южной окраинах города. Конашенков также указал на то, что оставшиеся в городе украинские боевики, отступая, целенаправленно разрушают жилые дома и объекты инфраструктуры для замедления продвижения ВС России.

В тот же день пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что в Артемовске проходят самые кровавые за последние десятилетия бои.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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