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Илон Маск усомнился в успехе предстоящего запуска Starship

Маск заявил, что не рассчитывает на успех первого полета своего корабля Starship
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Фото: REUTERS/Go Nakamura
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Глава компании SpaceX Илон Маск усомнился в том, что испытательный запуск корабля Starship в космос пройдет гладко. Таким мнением он поделился с платными подписчиками своего аккаунта в Twitter накануне мероприятия, 16 апреля.

«Успех — не то, на что следует завтра рассчитывать. Это было бы безумием», — признался бизнесмен, и добавил, что с большой долей вероятности полет придется отложить.

Маск не стал уточнять, чем конкретно обусловлен его пессимизм, однако отметил, что считает двигатели слабым местом в конструкции аппарата. По словам предпринимателя, самое главное — не допустить взрыва на стартовой площадке, в противном случае подготовка к повторному пуску может затянуться на месяцы.

Также он упомянул советскую ракету Н-1, которую планировалось использовать для полетов на Луну и дальше, однако после нескольких провальных испытаний проект был закрыт.

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Ранее в этот день стало известно, что тестовый запуск Starship пройдет с частного космодрома компании Starbase в штате Техас в 07:00 (15:00 мск) в понедельник. Согласно заявлению SpaceX, специалисты собираются провести испытания «полностью интегрированного» комплекса корабля вместе с ракетой Super Heavy.

7 апреля компания SpaceX провела запуск ракеты Falcon 9 со спутником IS-40e, на который установлен аппарат для мониторинга качества воздуха TEMPO. Аппарат призван ежечасно отслеживать содержание озона, углекислого газа и других веществ в атмосфере. Он позволит лучше оценивать качество воздуха в Северной Америке.

Тогда же глава SpaceX Илон Маск сообщил, что космический корабль Starship укомплектован и ожидает запуска после 10 апреля. Это многоразовая транспортная система, с помощью которой бизнесмен планирует осуществлять перевозку грузов и людей на околоземную орбиту, Луну, Марс и далее.

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