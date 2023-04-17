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SpaceX проведет испытания космического корабля Starship

Маск подтвердил запланированный на 17 апреля пуск космического корабля Starship
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Фото: Twitter/Elon Musk
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Компания SpaceX 17 апреля проведет первый испытательный пуск космического корабля Starship. Об этом 16 апреля сообщил владелец компании, американский предприниматель Илон Маск.

«Попытка запуска завтра», — написал он в своем Twitter-аккаунте, выложив фотографию Starship.

Отмечается, запуск ракеты пройдет с частного космодрома компании Starbase в штате Техас в 7:00 (15:00 мск).

Согласно заявлению SpaceX, специалисты собираются провести испытания «полностью интегрированного» комплекса корабля вместе с ракетой Super Heavy.

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Для устранения неисправности может потребоваться полная переделка хвостовой части корабля

Накануне Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) совместно со SpaceX сообщило об отправке очередной группы специалистов на Международную космическую станцию (МКС) в феврале 2024 года. В состав экипажа войдет россиянин Александр Гребенкин.

7 апреля компания SpaceX провела запуск ракеты Falcon 9 со спутником IS-40e, на который установлен аппарат для мониторинга качества воздуха TEMPO. Аппарат призван ежечасно отслеживать содержание озона углекислого газа и других веществ в атмосфере. Оно позволит лучше оценивать качество воздуха в Северной Америке.

В этот же день глава SpaceX Илон Маск сообщил, что космический корабль Starship укомплектован и ожидает запуска после 10 апреля. Это многоразовая транспортная система, с помощью которой Маск планирует перевозку грузов и людей на околоземную орбиту, Луну, Марс и далее.

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