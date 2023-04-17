SpaceX проведет испытания космического корабля Starship
Компания SpaceX 17 апреля проведет первый испытательный пуск космического корабля Starship. Об этом 16 апреля сообщил владелец компании, американский предприниматель Илон Маск.
«Попытка запуска завтра», — написал он в своем Twitter-аккаунте, выложив фотографию Starship.
Отмечается, запуск ракеты пройдет с частного космодрома компании Starbase в штате Техас в 7:00 (15:00 мск).
Согласно заявлению SpaceX, специалисты собираются провести испытания «полностью интегрированного» комплекса корабля вместе с ракетой Super Heavy.
Накануне Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) совместно со SpaceX сообщило об отправке очередной группы специалистов на Международную космическую станцию (МКС) в феврале 2024 года. В состав экипажа войдет россиянин Александр Гребенкин.
7 апреля компания SpaceX провела запуск ракеты Falcon 9 со спутником IS-40e, на который установлен аппарат для мониторинга качества воздуха TEMPO. Аппарат призван ежечасно отслеживать содержание озона углекислого газа и других веществ в атмосфере. Оно позволит лучше оценивать качество воздуха в Северной Америке.
В этот же день глава SpaceX Илон Маск сообщил, что космический корабль Starship укомплектован и ожидает запуска после 10 апреля. Это многоразовая транспортная система, с помощью которой Маск планирует перевозку грузов и людей на околоземную орбиту, Луну, Марс и далее.