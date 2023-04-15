NASA анонсировало отправку Crew Dragon-8 с россиянином на борту к МКС

Отправка очередной группы специалистов на Международную космическую станцию (МКС) состоится в феврале 2024 года. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Восьмая программная миссия NASA и SpaceX к космической станции планируется на дату не ранее февраля 2024 года», — говорится в заявлении агентства.

В состав экипажа войдет россиянин Александр Гребенкин.

Ранее, 6 апреля, стало известно, что пилотируемый транспортный корабль «Союз МС-23» с тремя космонавтами (Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и Фрэнком Рубио) на борту отстыковался от российского модуля МКС.

До этого в «Роскосмосе» пояснили, зачем нужно было производить отсоединение от станции. По их словам, перемещение корабля — это гарантия безопасности при выходе в открытый космос. Согласно российской космической программе, выходы запланированы на весну-лето текущего года через российский модуль МКС.

31 марта сообщалось, что российский космонавт Константин Борисов отправится на МКС на корабле Crew Dragon в середине августа 2023 года в рамках соглашения о перекрестных полетах между NASA и «Роскосмосом».

В июле 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях.

Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта «Роскосмоса» и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов.