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«Союз МС-23» отстыковался от модуля МКС
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«Союз МС-23» отстыковался от модуля МКС

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Фото: commons.wikimedia.org
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Пилотируемый транспортный корабль «Союз МС-23» с тремя космонавтами на борту отстыковался от российского модуля «Поиск» Международной космической станции (МКС). Трансляцию операции ведет «Роскосмос».

Перед отправкой с МКС экипаж «Союза» — космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Фрэнк Рубио, проверили герметичность люков между кораблем и модулем. Затем они надели экипировку, поместились в спускаемом аппарате корабля и закрыли люк в бытовой отсек.

Известно, что стыковка космического корабля к «Причалу» ожидается в 12.23 мск. После этого экипаж откроет переходные люки между «Союзом» и модулем.

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Ранее в корпорации пояснили, зачем нужно было производить отсоединение от станции. По их словам, перемещение корабля — это гарантия безопасности при выходе в открытый космос. Согласно российской космической программе, выходы запланированы на весну-лето текущего года через российский модуль МКС.

28 марта исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев рассказал о состоянии российских космонавтов на станции. По его словам, статус экипажа нормальный, самочувствие соответствует существующему этапу полета.

В этот же день спускаемый аппарат поврежденного корабля «Союз МС-22» без экипажа, в беспилотном режиме, приземлился в Казахстане. Посадка произошла юго-восточнее города Жезказган. При этом экипаж остался на МКС.

«Союз МС-22» пристыковался к МКС 21 сентября 2022 года, доставив на станцию российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американца Фрэнка Рубио. Однако 15 декабря после попадания микрометеорита произошла разгерметизация системы охлаждения корабля. На его замену пришла модель 23 поколения кораблей.

Так, «Союз МС-23» пристыковался к МКС 26 февраля. Он пробудет на орбите 215 суток.

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