В Венгрии пожаловались на ущерб фермерам из-за импорта пшеницы с Украины

Президент венгерской Национальной ассоциации производителей зерна Тамаш Петохази заявил, что поставки украинской пшеницы в страну увеличились в 10 раз, цены на нее сократились вдвое, что наносит огромный ущерб местным фермерам. Таким образом 16 апреля он прокомментировал решение министерства сельского хозяйства страны ввести временный запрет на импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины.

«Согласно статистике, за последний год в Венгрию с Украины поступило 300–400 тыс. т пшеницы, хотя в действительности (цифра. — Ред.) может быть гораздо больше. В предыдущие годы оттуда импортировалось по 30–40 тыс. т пшеницы», — рассказал он интернет-изданию Telex.

По его словам, прошлой осенью пшеница стоила 130–140 тыс. форинтов (около €360) за тонну, а сейчас отпускные цены в Венгрии упали до 70 тыс. форинтов. Это ниже уровня себестоимости и составляет около 2/3 цен на западноевропейском рынке.

По мнению венгерских фермеров, продажа пшеницы по цене ниже 90 тыс. форинтов за тонну не имеет смысла. Петохази отметил, что из-за поставок украинского зерна в Европу по демпинговым ценам «рынки находятся почти в панике и из-за непредсказуемой ситуации трейдеры снижают цены».

Также Петохази указал на тот факт, что сельхозпродукция с Украины может оказаться небезопасной, поскольку там всё еще используются средства защиты растений, которые были запрещены в Евросоюзе 10–15 лет назад.

Telex сообщает, что по результатам апрельской проверки поступивших в Венгрию 29 т кукурузы были обнаружены токсины и ГМО.

Петохази поддержал решение добиваться от ЕС урегулирования ситуации с украинским зерном и восстановления таможенных пошлин при его поставках в Европу.

Накануне Венгрия запретила импорт зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов с Украины до 30 июня 2023 года. Будапешт ожидает, что до этого срока Евросоюз (ЕС) примет меры по поддержке европейских аграриев и пересмотрит правила беспошлинного ввоза украинских сельхозпродуктов.

Еврокомиссия назвала неприемлемыми запреты Польши и Венгрии на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Там напомнили о недопустимости односторонних действий отдельных стран, состоящих в Европейском союзе.

Между тем британская газета Express 16 апреля написала, что Польша и Венгрия запретили ввоз украинского зерна, оставив Украину в «самой сложной ситуации».

9 апреля министр сельского хозяйства Иштван Надь сообщил, что Будапешт усилит контроль за транзитными перевозками украинского зерна через территорию Венгрии. По его словам, зерно «в беспрецедентных количествах оседает в государствах-членах, граничащих с Украиной», что негативно отражается на сбыте продукции местных фермеров.

До этого, 31 марта, страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. Отмечалось, что помимо Польши с подобными проблемами сталкиваются фермеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.