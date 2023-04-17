Реклама
Прямой эфир
Мир
В Иране вынесли приговор военным по делу о сбитом украинском Boeing
Мир
В США допустили изменение стратегии Киева после утечки из Пентагона
Мир
В Венгрии пожаловались на ущерб фермерам из-за импорта пшеницы с Украины
Мир
В США назвали санкции против РФ самым грандиозным просчетом Запада
Наука и техника
«Лаборатория Касперского» создала мобильный детектор для поиска БПЛА
Мир
Британцы призвали строже проверять украинских беженцев
Мир
Медведчук призвал создать трибунал по преступлениям властей Украины
Мир
Байдена назвали неудачником из-за закупок снарядов у Южной Кореи
Мир
Бербок призвала провести встречу глав МИД Китая и США по Тайваню
Мир
МИД РФ призвал не спекулировать на теме переговоров с США по СНВ-3
Общество
СК проверит заявление Митволя о краже у него свыше $150 тыс. из банка ОАЭ
Происшествия
В Белгороде произошло два пожара на гражданских объектах
Мир
Посол РФ заявил об отказе Дании сотрудничать в расследовании по СП
Сюжет:

В Венгрии пожаловались на ущерб фермерам из-за импорта пшеницы с Украины

В Венгрии указали на рост импорта пшеницы с Украины в 10 раз
0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент венгерской Национальной ассоциации производителей зерна Тамаш Петохази заявил, что поставки украинской пшеницы в страну увеличились в 10 раз, цены на нее сократились вдвое, что наносит огромный ущерб местным фермерам. Таким образом 16 апреля он прокомментировал решение министерства сельского хозяйства страны ввести временный запрет на импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины.

«Согласно статистике, за последний год в Венгрию с Украины поступило 300–400 тыс. т пшеницы, хотя в действительности (цифра. — Ред.) может быть гораздо больше. В предыдущие годы оттуда импортировалось по 30–40 тыс. т пшеницы», — рассказал он интернет-изданию Telex.

По его словам, прошлой осенью пшеница стоила 130–140 тыс. форинтов (около €360) за тонну, а сейчас отпускные цены в Венгрии упали до 70 тыс. форинтов. Это ниже уровня себестоимости и составляет около 2/3 цен на западноевропейском рынке.

По мнению венгерских фермеров, продажа пшеницы по цене ниже 90 тыс. форинтов за тонну не имеет смысла. Петохази отметил, что из-за поставок украинского зерна в Европу по демпинговым ценам «рынки находятся почти в панике и из-за непредсказуемой ситуации трейдеры снижают цены».

Также Петохази указал на тот факт, что сельхозпродукция с Украины может оказаться небезопасной, поскольку там всё еще используются средства защиты растений, которые были запрещены в Евросоюзе 10–15 лет назад.

Telex сообщает, что по результатам апрельской проверки поступивших в Венгрию 29 т кукурузы были обнаружены токсины и ГМО.

Петохази поддержал решение добиваться от ЕС урегулирования ситуации с украинским зерном и восстановления таможенных пошлин при его поставках в Европу.

Вопрос зерном: как украинская пшеница вытесняет с рынка Европы румынскую и болгарскую
И смогут ли протестные акции фермеров в восточноевропейских странах изменить политику Брюсселя

Накануне Венгрия запретила импорт зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов с Украины до 30 июня 2023 года. Будапешт ожидает, что до этого срока Евросоюз (ЕС) примет меры по поддержке европейских аграриев и пересмотрит правила беспошлинного ввоза украинских сельхозпродуктов.

Еврокомиссия назвала неприемлемыми запреты Польши и Венгрии на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Там напомнили о недопустимости односторонних действий отдельных стран, состоящих в Европейском союзе.

Между тем британская газета Express 16 апреля написала, что Польша и Венгрия запретили ввоз украинского зерна, оставив Украину в «самой сложной ситуации».

9 апреля министр сельского хозяйства Иштван Надь сообщил, что Будапешт усилит контроль за транзитными перевозками украинского зерна через территорию Венгрии. По его словам, зерно «в беспрецедентных количествах оседает в государствах-членах, граничащих с Украиной», что негативно отражается на сбыте продукции местных фермеров.

До этого, 31 марта, страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. Отмечалось, что помимо Польши с подобными проблемами сталкиваются фермеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023