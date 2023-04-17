Первая инфраструктура для беспилотников появится на Чукотке и Ямале

Минтранс подготовил паспорт федерального проекта, посвященного развитию инфраструктуры и обеспечению безопасности полетов беспилотных авиационных систем (БАС). С копией документа ознакомились «Известия». Его подлинность подтвердили два источника, близких к Минтрансу.

Министерство выбрало первые девять населенных пунктов, аэродромы которых будут оснащены «унифицированной инфраструктурой связи, навигации, наблюдения для обеспечения полетов БВС (беспилотных воздушных систем)». Это — Анадырь, Беринговский, Марково, Канчалан (Чукотский АО), Салехард, Салемал, Панаевск, Питляр и Лопхари (Ямало-Ненецкий АО).

В 2023 году ведомство планирует определиться с техническими и финансовыми параметрами проектов оснащения посадочных площадок в этих пунктах, а внедрением самой инфраструктуры займутся в 2024-м, следует из паспорта проекта.

В 2025 году программа будет расширена еще на 20 аэродромов, в 2026-м — на 58, а к 2030 году — подобной инфраструктурой должны быть оборудованы 290 аэродромов страны. В программе фигурируют и другие субъекты — Ханты-Мансийский АО, Камчатка, Татарстан, Башкирия, Самарская, Томская, Московская, Ленинградская, Свердловская и Ростовская области.

Параметры федерального проекта пока уточняются, Минтранс направил запросы в субъекты РФ, говорится в документе.

Министерство займется внедрением в указанных регионах инфраструктуры для приема и выпуска БВС, их наземного и технического обслуживания. Оснащать площадки под беспилотники будет Росавиация и подведомственный ей ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД) — национальный провайдер аэронавигационного обслуживания.

Будущие маршруты следования дронов предложит «Почта России», следует из документа.

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