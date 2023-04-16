Financial Times назвала высокорисковым делом контрнаступление украинской армии
Украинское контрнаступление — это высокорисковое дело, к таким выводам 16 апреля пришли военные эксперты газеты Financial Times (FT).
«Для этого (контрнаступления. — Ред.) нужна сыгранность всего гигантского общевойскового оркестра. Каждый должен сыграть свою роль», — приводит газета слова бывшего офицера британского Королевского инженерного корпуса Ника Ганнелла.
В публикации подчеркивается, что у Ганнелла обширный опыт прорыва обороны противника.
Кроме того, в статье отмечается, что для Украины риски усугубляются из-за отсутствия господства в воздухе. В связи с чем Ганнелл приходит к выводу, что российской авиации по силам уничтожить украинскую технику.
Накануне обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес заявил, что американские политики сомневаются в успешном контрнаступлении ВСУ из-за нехватки снарядов и слабой подготовки военнослужащих.
В свою очередь, украинские официальные лица продолжает регулярно говорить о подготовке армии к контрнаступлению.
В частности, 15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что контрнаступление украинской армии начнется уже совсем скоро.
Кроме того, 13 апреля руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ нужно продемонстрировать успешное контрнаступление, иначе у налогоплательщиков, поддерживающих Киев, стран возникнут вопросы.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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