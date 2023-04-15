Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 апреля в ходе выступления на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что контрнаступление украинской армии начнется уже совсем скоро.

«Мы уверены в том, что контрнаступление начнется уже в ближайшее время», — сказал он.

Шмыгаль добавил, что в планах Киева «вернуть» Крым и Донбасс, его цель — выйти на границы 1991 года.

Накануне член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с «Известиями» отметил, что обещаниями захватить Крым руководство Украины хочет поддержать боевой дух своей армии. Белик подчеркнул, что вопрос Крыма не подлежит никаким обсуждениям, полуостров принадлежит России — это постулат.

Также 14 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники в европейских политических кругах написало, что часть союзников Украины в Европе скептически относится к перспективам контрнаступления украинских войск и не верит в возможность их значительного прорыва.

В свою очередь, 13 апреля руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ нужно продемонстрировать успешное контрнаступление, иначе у налогоплательщиков поддерживающих Киев стран возникнут вопросы.

В феврале официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Крым, как и Донбасс, является субъектом Российской Федерации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.