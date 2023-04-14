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В Госдуме назвали планы Украины по захвату Крыма иллюзорными обещаниями

Белик: обещаниями захватить Крым руководство Украины хочет поддержать боевой дух ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Чем сложнее ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ), тем громче из уст украинского лидера Владимира Зеленского и его окружения звучит тема Крыма, которая в итоге сводится к иллюзорным обещаниям. Об этом 14 апреля «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Таким образом он отреагировал на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова в Twitter о том, что Киев будет использовать любые незапрещенные виды оружия, чтобы «вернуть» себе свои территории, в том числе Крым.

Белик подчеркнул, что вопрос Крыма не подлежит никаким обсуждениям, полуостров принадлежит России — это постулат.

По словам депутата, несмотря на очевидное положение дел, представители «киевской клики» продолжают черпать вдохновение из параллельной реальности и озвучивать свои претензии на территорию РФ.

«Глава СНБО Украины соревнуется в своих высказываниях относительно Крыма с другими представителями киевского режима, а вновь и вновь к теме полуострова приспешников Зеленского заставляет возвращаться желание создать в информационном пространстве некий эффект безграничного потенциала для поддержания боевого духа ВСУ, которые должны сражаться за мнимую цель», — сказал он.

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11 апреля глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что Вооруженные силы России готовы к возможному контрнаступлению украинских войск на Крым. Аксенов подчеркнул, что оборонительные сооружения, которые были построены на полуострове и на подступах к нему, в случае необходимости будут использованы по своему прямому назначению.

В феврале официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Крым, как и Донбасс, является субъектом Российской Федерации. Он также сообщил, что безопасность региона надежно обеспечена.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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