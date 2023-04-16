В Колумбии при ударе молнии погибли пять человек
В результате удара молнии на западе Колумбии погибли пять человек, девять получили тяжелые ранения, сообщило издание Noticias Caracol 15 апреля.
Известно, что в разгар сильной грозы жители деревни Лома-Ларга играли на открытом пространстве в бинго. В результате молния ударила по группе людей. Пострадавшие были сразу же госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения, в их числе дети. Известно, что несколько человек находятся в тяжелом состоянии.
При этом жители поселения заранее были уведомлены метеорологической службой о неблагоприятных погодных условиях.
Молния чаще всего бьет в высокие отдельно стоящие объекты. Так, 2 апреля молния ударила в самое высокое здание Западного полушария, находящееся в Нью-Йорке в США. Уточняется, что высота здания вместе со шпилем составляет 541 м.
Ранее, в начале февраля, молния попала в статую Христа-Искупителя, находящуюся в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Статуя находится на вершине горы — на высоте больше 700 м над уровнем моря.