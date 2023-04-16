Лукашенко указал на роль православия в защите нравственных ценностей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что православие находится на переднем крае защиты традиционных нравственных ценностей и дает всем верующим духовный компас и смысл жизни. На эту тему он высказался в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по случаю Пасхи в воскресенье, 16 марта.

Как отметил Лукашенко, Пасха является праздником, который объединяет людей, наполняет их сердца особой энергией, жизнелюбием и состраданием к ближнему, а также «несет свет добра и надежды».

Он пожелал патриарху, чтобы его «молитвенное слово» служило великой патриотической силой и укрепляло единство братских народов России и Белоруссии.

«Желаю вам, Ваше Святейшество, здоровья, мира и согласия. Христос воскресе!» — добавил Лукашенко.

Помимо этого, в поздравлении православным христианам Белоруссии Лукашенко заявил, что стремление белорусов к созиданию, глубокое уважение к святыням и готовность хранить свою веру являются прочной основой единства и общественного согласия в стране.

«Мы прикасаемся сердцем к древним традициям христианства и, подобно предыдущим поколениям, совершаем добрые дела, заботимся о близких, помогаем тем, кто нуждается в поддержке и сострадании, выступаем в защиту мира и спокойствия для всех наших братских народов», — добавил президент,

Также Лукашенко пожелал всем гражданам счастья, здоровья и взаимопонимания.

В ночь на 16 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой.

Он признал, что сегодня в России и в мире происходят непростые события, умножающие скорби и страдания людей. Он объяснил рост числа воцерквленных христиан тем, что в местах, где идут боевые действия, люди массово обращаются к вере.

Патриарх отдельно отметил необходимость добиваться мира и призвал россиян и украинцев молиться за скорейшее урегулирование конфликта.

Также он подчеркнул, что священники Русской православной церкви (РПЦ) активно помогают участникам спецоперации по защите Донбасса, обеспечивая им духовную поддержку. Некоторые батюшки и вовсе стремятся в самое пекло, однако их туда не пускает командование из соображений безопасности.