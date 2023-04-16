Реклама
Прямой эфир
Мир
Число погибших при столкновениях в Судане возросло до 56
Мир
Историк заявил о планах Польши забрать территории правобережной Украины
Мир
СБ ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Судане
Мир
Благодатный огонь передали в Киево-Печерскую лавру
Мир
Голландский депутат раскритиковал передачу $40 млн фермерам на Украине
Мир
В Финляндии задумались о пересмотре соглашений по Аландским островам
Мир
Страны G7 условятся снизить на 50% выбросы в автомобильном секторе
Мир
В Индонезии предрекли конец эпохи господства западного колониализма
Мир
В США усомнились в успехе контрнаступления ВСУ
Общество
В главном храме ВС России прошла пасхальная служба
Мир
ВС Судана взяли под контроль все штабы Сил быстрого реагирования в Омдурмане
Мир
В США заявили о желании Трампа отомстить Зеленскому
Мир
Французского политика Ле Пена госпитализировали в тяжелом состоянии
Сюжет:

Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до шести

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один человек погиб, еще шесть пострадали в результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщил в своем Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Кроме того, после прямого попадания ракеты противника в городе загорелся детский сад.

По словам Пушилина, боевые расчеты «уже работают по нейтрализации» обстрелявших город.

«Любой скажет: лишь бы это поскорее закончилось»
Как в Донецке научились жить под постоянными обстрелами и совершать маленькие ежедневные подвиги

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Евгений Быковский рассказал, что в результате обстрела погибла мирная жительница. Отмечалось, что ракетный снаряд упал рядом с автомобилем, в котором она находилась.

Как заявил источник «Известий», ВСУ выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Донецку во время пасхального богослужения. Эту информацию подтвердили в представительстве ДНР в СЦКК.

Помимо этого, украинские боевики трижды обстреливали разные районы города, выпустив при этом 12 снарядов калибром 155 мм.

В распоряжении «Известий» появились кадры из Спасо-Преображенского кафедрального собора в центре Донецка, на которых видно, как прихожане пытаются укрыться от взрывов, а также с места прилетов по расположенному в этом районе рынку.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023