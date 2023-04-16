Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до шести

Один человек погиб, еще шесть пострадали в результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщил в своем Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Кроме того, после прямого попадания ракеты противника в городе загорелся детский сад.

По словам Пушилина, боевые расчеты «уже работают по нейтрализации» обстрелявших город.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Евгений Быковский рассказал, что в результате обстрела погибла мирная жительница. Отмечалось, что ракетный снаряд упал рядом с автомобилем, в котором она находилась.

Как заявил источник «Известий», ВСУ выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Донецку во время пасхального богослужения. Эту информацию подтвердили в представительстве ДНР в СЦКК.

Помимо этого, украинские боевики трижды обстреливали разные районы города, выпустив при этом 12 снарядов калибром 155 мм.

В распоряжении «Известий» появились кадры из Спасо-Преображенского кафедрального собора в центре Донецка, на которых видно, как прихожане пытаются укрыться от взрывов, а также с места прилетов по расположенному в этом районе рынку.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.